Народная Милиция ДНР заявила, что освободила уже 17 населенных пунктов в Донбассе

ДОНЕЦК, 27 февраля. /ТАСС/. Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) освободила уже 17 населенных пунктов в Донбассе, ранее находившихся под контролем подразделений ВС Украины. Об этом сообщил в воскресенье заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.

"По состоянию на 27 февраля 2022 года подразделениями Народной Милиции ДНР освобождено 17 населенных пунктов, ранее находившихся под контролем подразделений ВСУ: Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гнутово и Гранитное", - сказал он.

По словам Басурина, Народная милиция ДНР продолжает освобождать территорию Донецкой области, под контроль ее подразделений перешли населенные пункты Дмитровка, Свободное, Донское и Анадоль. "Наши подразделения продолжают мероприятия по освобождению населенных пунктов Бугас, Каменка и Волноваха. В свою очередь наши защитники предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности и помощи гражданскому населению. Обращаюсь к украинским военнослужащим! Оставайтесь людьми! Вы еще можете сохранить свои жизни и вернуться к своим семьям, добровольно отказавшись от выполнения преступных приказов ваших командиров и участия в боевых действиях", - добавил Басурин.

Обстрелы ВСУ

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала суток 23 раза обстреливали территорию ДНР, повреждены 11 жилых домов и семь объектов инфраструктуры, информировал Басурин. "С начала суток противник 23 раза открывал огонь по территории Донецкой Народной Республики с применением реактивных систем залпового огня, 152-миллиметровой, 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов", - сказал он.

Басурин добавил, что артиллерийские подразделения украинской армии целенаправленно наносят удары по жилым кварталам. Он уточнил, что под обстрел попали 13 населенных пунктов, где были повреждены в общей сложности 11 жилых домов и семь объектов гражданской инфраструктуры. Ранения получил мирный житель.

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к жертвам среди мирного населения, а также повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

В четверг утром Басурин сообщил о начале военной операции против агрессии украинской стороны.

Президент России Владимир Путин на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Россия признала ДНР и ЛНР в границах, прописанных в их конституциях, которые закрепляют ее по административным границам Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года.