На референдуме в Белоруссии проголосовало почти 75% граждан

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Явка на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии по состоянию на 18:00 по местному времени (совпадает с мск) составила 74,86 %. Об этом сообщил в воскресенье председатель Центризбиркома Игорь Карпенко.

"Проголосовало по стране 74,86% граждан, включенных в списки для голосования на референдуме", - сказал Карпенко.

По данным ЦИК, в Брестской области проголосовало 75,92% граждан, Витебской - 78,03%, Гомельской - 77,46%, Гродненской - 74,82%, Минской - 75,97%, Могилевской -76,98 %, в Минске - 67,48%.

Глава ЦИК напомнил, что участки для голосования на референдуме закроются в 20:00 (совпадает с мск). "Предполагается, что примерно в 22:00 мы объявим явку по всему голосованию на референдуме", - сказал он.

В воскресенье в Белоруссии проходит голосование на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию. Бюллетень для голосования содержит один вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?".

В стране открыты 5 510 участков, в списки для голосования включены более 6,8 млн белорусских граждан. Досрочно на референдуме проголосовало 42,93% граждан, обладающих правом голоса. Решение об изменении и дополнении конституции считается принятым, если за него проголосовало большинство граждан, внесенных в списки для голосования.