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МИД Швеции рекомендовал своим гражданам воздержаться от ненужных поездок в РФ

В ведомстве сообщили, что рекомендации действительны до дальнейшего уведомления

СТОКГОЛЬМ, 27 февраля. /ТАСС/. МИД Швеции рекомендует жителям страны воздержаться от ненужных поездок в Россию. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье пресс-релизе ведомства.

"В связи с серьезной и непредсказуемой ситуацией с безопасностью в регионе, неопределенностью в отношении вариантов транспортировки из России и платежных систем страны 27 февраля 2022 года министерство иностранных дел приняло решение рекомендовать воздержаться от ненужных поездок в Российскую Федерацию", - написано в сообщении.

Рекомендации действительны до дальнейшего уведомления.

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