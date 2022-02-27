МИД Швеции рекомендовал своим гражданам воздержаться от ненужных поездок в РФ

СТОКГОЛЬМ, 27 февраля. /ТАСС/. МИД Швеции рекомендует жителям страны воздержаться от ненужных поездок в Россию. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье пресс-релизе ведомства.

"В связи с серьезной и непредсказуемой ситуацией с безопасностью в регионе, неопределенностью в отношении вариантов транспортировки из России и платежных систем страны 27 февраля 2022 года министерство иностранных дел приняло решение рекомендовать воздержаться от ненужных поездок в Российскую Федерацию", - написано в сообщении.

Рекомендации действительны до дальнейшего уведомления.