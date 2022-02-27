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Военная операция на Украине

Правительство Италии обсудит вопрос оказания военно-технической помощи Украине

Кроме того, будут обсуждаться вопросы обеспечения энергоснабжением в условиях нехватки в энергоносителях

РИМ, 27 февраля. /ТАСС/. Совмин Италии соберется в понедельник, 28 февраля, на заседание, на котором обсудит дополнительные решения, связанные с украинским кризисом. Как в воскресенье журналистам стало известно из источников в правительстве, среди прочего будет обсуждаться вопрос направления на Украину военного обмундирования, техники и прочих материалов.

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Кроме того, будут обсуждаться вопросы обеспечения энергоснабжением в условиях нехватки в энергоносителях.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги выразил полную солидарность и поддержку украинскому народу и президенту страны. Италия выделила 110 млн евро в качестве помощи Киеву.

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