Правительство Италии обсудит вопрос оказания военно-технической помощи Украине

РИМ, 27 февраля. /ТАСС/. Совмин Италии соберется в понедельник, 28 февраля, на заседание, на котором обсудит дополнительные решения, связанные с украинским кризисом. Как в воскресенье журналистам стало известно из источников в правительстве, среди прочего будет обсуждаться вопрос направления на Украину военного обмундирования, техники и прочих материалов.