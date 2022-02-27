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Военная операция на Украине
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Евросоюз введет пакет экономических и персональных санкций против Белоруссии

В частности, на Белоруссию распространят ранее принятые против России экспортные ограничения на товары двойного назначения

БРЮССЕЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) введет пакет санкций против физических лиц и экономики Белоруссии за содействие военной операции РФ на Украине. Об этом заявила в воскресенье на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

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"Мы введем ограничительные меры против наиболее важных секторов экономики [Белоруссии]. Будет остановлен экспорт продукции. От полезных ископаемых до табака, древесины, цемента, железа и стали. Мы также распространим на Белоруссию ранее принятые против России экспортные ограничения на товары двойного назначения", - отметила фон дер Ляйен.

Она добавила, что санкции будут также введены против тех белорусов, которые содействуют проведению военной операции РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Теги
БелоруссияФон дер Ляйен, УрсулаВоенная операция на Украине
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