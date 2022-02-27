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Военная операция на Украине
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Норвегия запросила созыв СБ ООН 28 февраля по гуманитарной ситуации на Украине

К инициативе присоединились также США и несколько других западных стран

ООН, 27 февраля. /ТАСС/. Норвегия, США и ряд других западных стран запросили проведение 28 февраля заседания Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине. Об этом говорится в размещенном в воскресенье сообщении в Twitter норвежской миссии при всемирной организации.

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"Норвегия, Албания, Великобритания, Ирландия, Мексика, США и Франция призывают созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН по гуманитарному кризису на Украине", - отмечается в тексте.

Делегации запрашивают в рамках заседания 28 февраля выступление генсека ООН Антониу Гутерриша.

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