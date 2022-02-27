Норвегия запросила созыв СБ ООН 28 февраля по гуманитарной ситуации на Украине

ООН, 27 февраля. /ТАСС/. Норвегия, США и ряд других западных стран запросили проведение 28 февраля заседания Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине. Об этом говорится в размещенном в воскресенье сообщении в Twitter норвежской миссии при всемирной организации.
"Норвегия, Албания, Великобритания, Ирландия, Мексика, США и Франция призывают созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН по гуманитарному кризису на Украине", - отмечается в тексте.
Делегации запрашивают в рамках заседания 28 февраля выступление генсека ООН Антониу Гутерриша.