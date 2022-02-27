В ДНР заявили, что около 50 тонн зерна высыпалось из хранилища после попадания снаряда ВСУ

ДОНЕЦК, 27 февраля. /ТАСС/. Около 50 тонн зерна высыпалось из зернохранилища хлебокомбината "Аграрный Донбасс" в пригороде Донецка в результате обстрела со стороны украинской армии. Об этом в воскресенье сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела украинскими силовиками зафиксировано три попадания в элеватор филиала Еленовского комбината хлебопродуктов компании "Аграрный Донбасс". Поврежден четвертый бункер для хранения зерна. Высыпалось около 50 тонн зерна", - написал он в Telegram-канале.

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к жертвам среди мирного населения, а также повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. Обстрелы продолжаются по сей день. Как сообщал в воскресенье заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, украинские подразделения с начала суток 23 раза обстреливали территорию ДНР, в результате чего были повреждены 11 жилых домов и семь объектов инфраструктуры.

В четверг утром Басурин сообщил о начале военной операции против агрессии украинской стороны.

Президент России Владимир Путин на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Россия признала ДНР и ЛНР в границах, прописанных в их конституциях, которые закрепляют ее по административным границам Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года.