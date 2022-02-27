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Военная операция на Украине

Журналисты телеканала из ДНР попали под обстрел ВСУ в Донбассе

Речь идет о съемочной группы телеканала "Юнион"

ДОНЕЦК, 27 февраля. /ТАСС/. Съемочная группа телеканала "Юнион" Донецкой Народной Республики (ДНР) в воскресенье попала под обстрел украинских силовиков. Об этом сообщается в телеграм-канале телеканала.

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"Съемочная группа телеканала "Юнион" попала под обстрел ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС). <...> Снаряд попал в машину, в которой ехала группа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в момент попадания снаряда журналистов не было в автомобиле.

Ранее в недавно освобожденном селе Николаевка на юге ДНР под обстрел попала международная группа журналистов - съемочные группы каналов "Звезда", НТВ, "Оплот", а также "Первого республиканского телеканала" ДНР, корреспонденты информационного агентства "РИА Новости", итальянский журналист Виторио Ранжелони и французские документалисты. Сообщалось, что украинские силовики дважды прицельно нанесли удары из реактивной системы залпового огня, часть снарядов разорвалась в районе дороги, по которой перед этим ехали журналисты. Осколками боеприпасов посекло несколько машин. Никто не пострадал.

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