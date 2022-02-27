В Хорватии создадут группу по вопросам исполнения антироссийских санкций

ЗАГРЕБ, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство Хорватии намерено сформировать постоянную группу по вопросам мониторинга и исполнения международных санкций в отношении России. Об этом заявил в воскресенье в ходе заседания правительства премьер-министр страны Андрей Пленкович.

"Мы также примем решение о [создании] постоянной группы по вопросам применения, исполнения и мониторинга международных ограничительных мер, то есть санкций [против РФ], которая с учетом динамичной развивающейся ситуации, связанной с войной на Украине, будет заниматься этой темой на ежедневном уровне", - подчеркнул Пленкович.

"Мы также примем отдельные решения о поддержке Украины, ставшей жертвой агрессии, которые будут связаны с оборонным сотрудничеством, [поставкой] защитного снаряжения и некоторого другого оборудования", - отметил глава хорватского кабмина.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.