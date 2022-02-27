МИД Чехии призвал граждан страны покинуть Россию и Белоруссию

ПРАГА, 27 февраля. /ТАСС/. МИД Чехии призвал граждан республики покинуть РФ и Белоруссию. Об этом заявил в воскресенье на брифинге после заседания штаба по преодолению кризисных ситуаций МИД глава ведомства Ян Липавский.

"Исходя из нынешней ситуации, призываем граждан Чехии, находящихся в России и Белоруссии, вернуться на родину", - сказал он. Более подробная информация для таких граждан республики будет опубликована на сайте МИД.

Липавский проинформировал, что все сотрудники посольства Чехии на Украине вернулись на родину. Республика имеет посольство в Киеве и генеральное консульство во Львове.

В Прагу на консультации было отозваны послы Чехии в РФ и Белоруссии. "Подчеркиваю, что это очень серьезный дипломатический шаг", - сказал Липавский.

Глава МИД также заявил, что Чехия в ситуации по Украине будет действовать в координации с другими странами Евросоюза и государствами - союзниками по НАТО, отметив, что на предстоящей в воскресенье видеоконференции министров иностранных дел стран ЕС Чехия поддержит принятие жестких санкций против РФ.

Министр подверг критике заявление президента РФ Владимира Путина о повышении готовности стратегических сил. "Европе угрожают ядерным оружием. Это совершенно недопустимо", - сказал он.

Липавский также призвал чехов не проявлять негативные эмоции из-за военной операции на Украине по отношению к проживающим в республике выходцам из России. "Очень прошу, чтобы эти наши эмоции не были направлены против наших сограждан из других стран и, главное, из России", - сказал Липавский.