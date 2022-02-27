Глава МИД Украины заявил, что встретился с министрами иностранных дел стран G7

"Встретился с министрами иностранных дел стран G7. Партнеры готовы предоставить Украине больше практических средств для самозащиты. Оборонительное вооружение, военное оборудование и финансовая поддержка уже в пути на Украину. Мы также обсудили новые болезненные санкции, чтобы остановить войну", - написал он в воскресенье в Twitter.