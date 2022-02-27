{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине

Глава МИД Украины заявил, что встретился с министрами иностранных дел стран G7

По словам Дмитрия Кулебы, стороны "обсудили новые болезненные санкции, чтобы остановить войну"

ТАСС, 27 февраля. Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встретился с министрами иностранных дел стран G7.

На эту тему
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.

"Встретился с министрами иностранных дел стран G7. Партнеры готовы предоставить Украине больше практических средств для самозащиты. Оборонительное вооружение, военное оборудование и финансовая поддержка уже в пути на Украину. Мы также обсудили новые болезненные санкции, чтобы остановить войну", - написал он в воскресенье в Twitter.

Теги
УкраинаКулеба, Дмитрий ИвановичВоенная операция на Украине
МИД Сирии: Запад антироссийской истерией пытается исказить факты и накалить обстановку
Также в ведомстве считают, что Россия вправе защищать себя от Запада, угрожающего ее национальной безопасности
Читать полностью