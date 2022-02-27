Глава Минобороны ФРГ не считает необходимым вводить сейчас обязательный призыв в армию

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт не считает необходимым вводить сейчас в стране на фоне обострения отношений Запада с Россией обязательный воинский призыв. Об этом она заявила в воскресенье в эфире телеканала ARD.

"Я не думаю, что обязательный призыв действительно поможет во время нынешней дискуссии. Это было бы большой реформой, нужно было бы прояснить многие правовые вопросы: что делать с женщинами, которые тогда (во время существования воинской повинности - прим. ТАСС) не призывались", - сказала Ламбрехт.

Обязательный воинский призыв в Германии был отменен с июля 2011 года, после чего произошел переход Бундесвера на профессиональную армию.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.

После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.