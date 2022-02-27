Наблюдатели пока не зафиксировали существенных нарушений на референдуме в Белоруссии

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Глава Центризбиркома (ЦИК) Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что пока международные наблюдатели, которые работали на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию, не отметили существенных нарушений законодательства.

"Обобщенно могу сказать, что на встречах с международными наблюдателями, которые мы провели, отмечалось, что референдум произвел хорошее впечатление, - сказал Карпенко в воскресенье в эфире телеканала ОНТ. - Пока речи о каких-то существенных замечаниях по организации референдума или нарушения законодательства не идет". Он отметил, что, конечно, надо дождаться официальных результатов.

Карпенко сообщил, что предварительные результаты референдума будут оглашены не ранее полуночи. "Ближе к 12 часам ночи (совпадает с мск), может, в первом часу ночи следующего дня мы озвучим предварительные результаты голосования", - сказал глава ЦИК. По его словам, сейчас ЦИК обобщает информацию, которая поступает с мест, и примерно к 22.00 будут оглашены данные о явке избирателей на референдум.

В 20:00 в республике закрылись участки для голосования, члены комиссий приступили к подсчету голосов. По данным на 18:00, в целом по республике на референдуме проголосовало 74,86% граждан, обладающих правом голоса.

Для голосования на референдуме в Белоруссии были открыты 5 510 участков, в списки для голосования включены более 6,8 млн белорусских граждан. Бюллетень для голосования содержит один вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?"

Досрочно на референдуме проголосовали 42,93% граждан, обладающих правом голоса. Решение об изменении и дополнении конституции считается принятым, если за него проголосовало большинство граждан, внесенных в списки для голосования. Для мониторинга за референдумом аккредитованы около 200 международных наблюдателей и почти 45 тысяч национальных наблюдателей.