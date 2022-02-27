Конституционный референдум в Гомеле прошел спокойно

ГОМЕЛЬ /Белоруссия/, 27 февраля. /ТАСС/. Голосование в Гомеле по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии прошло в спокойной обстановке, передает корреспондент ТАСС.

Внимание к этому городу на юго-востоке Белоруссии подогрели ожидавшиеся там в воскресенье переговоры между Россией и Украиной. Однако позднее стало известно, что переговоры пройдут на белорусско-украинской границе в Гомельской области.

Гомель находится примерно в 40 км от границы с Украиной, но какой-либо напряженности и близости боевых действий в городе не ощущается. В воскресенье на улицах и в парках много гуляющих, вечером многолюдны кафе и рестораны.

Атмосфера вокруг Украины также не повлияла на ход голосования на референдуме. В Гомельской области была зафиксирована одна из самых высоких явок - 77,46%.

По словам председателя избирательной комиссии участка №11 в Гомельском государственном училище олимпийского резерва Василия Жаранкова, по состоянию на 19:30 проголосовали порядка 70% из 728 зарегистрированных избирателей. "Досрочно проголосовали 315 избирателей, сегодня порядка 200", - указал он.

На участке присутствовали пять наблюдателей. "Все проходило в рамках закона и требований избирательного кодекса Республики Беларусь", - сказала наблюдатель от общественной объединения "Белая Русь" Татьяна Масленчик.

В 20:00 в республике закрылись участки для голосования, члены комиссий приступили к подсчету голосов. По данным на 18:00, в целом по республике на референдуме проголосовали 74,86% граждан, обладающих правом голоса.