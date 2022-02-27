Бибилов призвал к достойной борьбе кандидатов на выборах президента Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов призвал кандидатов на пост президента к достойной борьбе в намеченных на 10 апреля выборах. Он заявил, что избирателям необходимо оценивать кандидатов по их работе на занимаемых постах.

"Хочу, чтобы те процессы, которые предстоят в республике, я имею в виду выборы президента, прошли спокойно. Чтобы кандидаты в президенты вели корректную борьбу, не поливали друг друга грязью, прежде всего чтобы они показали достойную работу, показали людям то, что они сделали, и люди уже исходя из той работы, которую они проделали, шли на выборы и сделали правильный выбор", - заявил Бибилов в воскресенье в ходе эфира на странице в "Инстаграме".

Ранее исполняющий обязанности главы МВД Республики Южная Осетия Мераб Пухаев поручил пресекать все попытки дестабилизации во время подготовки и проведения выборов президента.

Центризбирком Южной Осетии зарегистрировал 13 инициативных групп и четыре политические партии по выдвижению кандидатов в президенты. Еще двум инициативным группам - по выдвижению экс-президента Эдуарда Кокойты и бывшего депутата от "Единой Осетии" Бориса Тасоева - было отказано в регистрации.

Парламент Южной Осетии 21 января в соответствии с конституцией республики назначил проведение выбор президента на 10 апреля. Тем самым был дан официальный старт предвыборной кампании.

Согласно конституции республики президентом Южной Осетии может быть избран гражданин республики не моложе 35 лет, владеющий государственными языками (осетинский, русский) и постоянно проживающий на территории республики последние 10 лет, предшествующих дню регистрации. Президент избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд. Нынешний президент Бибилов был избран на этот пост в апреле 2017 года. С июня 2014 года занимал должность председателя парламента республики.