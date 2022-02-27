Страны G7 заявили, что РФ будет нести ответственность за любой ущерб, причиненный Украине

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) заявили, что Россия будет нести ответственность за любой ущерб, причиненный ее действиями Украине, ее жителям, а также международным организациям и их имуществу. Об этом говорится в распространенном в воскресенье совместном заявлении по итогам онлайн-встречи глав внешнеполитических ведомств "семерки".

"Россия будет нести ответственность за любой ущерб, причиненный ее военной агрессией Украине и ее населению, а также международным организациям и их имуществу", - отмечается в тексте. При этом указывается, что страны G7 подробно обсудили дальнейшие решительные меры по поддержке Украины и ее народа, включая безопасность и помощь по вопросам защиты киберпространства, а также поддержку в борьбе с дезинформацией. "Они [министры иностранных дел G7] обязались увеличивать гуманитарную помощь по мере возникновения потребностей", - подчеркивается в тексте.

Главы внешнеполитических ведомств "семерки" "напомнили о необходимости соблюдения международного гуманитарного права, предоставления быстрого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа, защиты гуманитарного персонала, а также международно перемещенных лиц по всей стране".

Также G7 не признает "изменение статус-кво", которое будет в результате операции РФ на Украине."Министры подчеркнули, что любое изменение статус-кво, которое будет достигнуто в результате российского акта агрессии, не будет признано", - отмечается в тексте. При этом указывается, что главы МИД G7 "договорились тесно координировать свои действия в целях обеспечения широкого и решительного международного осуждения неоправданного поведения России".

"Министры призвали все государства - члены ООН занять четкую позицию в отношении российской агрессии и осудить ее действия в ООН, особенно на Генеральной Ассамблее ООН и Совете по правам человека", - подчеркивается в заявлении.

Вместе с тем главы внешнеполитических ведомств стран G7 вновь выразили солидарность с народом Украины. "Они приветствовали возможность обменяться мнениями с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой о развитии ситуации и возможных дипломатических усилиях в поддержку Украины и ее правительства", - говорится в документе. Кроме того, главы МИД Группы семи вновь осудили действия России на Украине и призвали РФ "немедленно прекратить продолжающееся наступление на Украину, ее гражданское население и гражданскую инфраструктуру, а также незамедлительно вывести свои вооруженные силы".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как в свою очередь заверили в Минобороны РФ, российские подразделения не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничто не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.