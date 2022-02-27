Франция направит в Совбез ООН проект резолюции о гуманитарном доступе на Украину

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Франция в понедельник представит в Совет Безопасности ООН проект резолюции с призывом обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ на Украину. Об этом говорится в распространенном в воскресенье коммюнике Елисейского дворца.

В сообщении отмечается, что в течение выходных президент Франции Эмманюэль Макрон провел серию телефонных переговоров "с лидерами государств региона". "На основе этих переговоров Франция в понедельник утром представит в Совет Безопасности ООН проект резолюции, призванный гарантировать беспрепятственный гуманитарный доступ для удовлетворения срочных потребностей населения, остающегося на Украине", - отмечается в заявлении.

Как отмечается в коммюнике, президент Франции и его коллеги согласились с необходимостью работы по обеспечению "доставки гуманитарной помощи на Украину".

Вместе с необходимостью срочных гуманитарных действий "Франция будет призывать к прекращению огня, которое должно предшествовать мирным переговорам".

Постоянный представитель Франции при всемирной организации Николя де Ривьер заявил, что проект французской резолюции в СБ ООН предполагает прекращение огня на Украине. "Мы предложим проект резолюции с требованием прекратить боевые действия, защитить мирное население и обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ для удовлетворения потребностей населения", - заявил постпред Франции. Елисейский дворец ранее сообщил, что Франция в понедельник представит в СБ ООН проект резолюции с призывом обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ на Украину.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.