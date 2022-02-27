В Киеве сообщили, что переговоры России и Украины не начнутся еще несколько часов

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Переговоры между делегациями России и Украины, назначенные в Белоруссии, не начнутся еще несколько часов. Об этом сообщил в воскресенье украинскому изданию "Новое время" пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

Он пояснил, что начало переговоров задерживается из-за "очень сложной логистики и мер безопасности" для украинской делегации. По словам пресс-секретаря Зеленского, в повестке дня переговоров "стоит вопрос мира". "А каким образом его достичь - определят на переговорах", - добавил Никифоров.

По его словам, в Гомеле будет работать "передовая делегация", которая должна определить условия хода дальнейших переговоров.

Ранее глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в воскресенье с украинской стороной была достигнута договоренность о проведении переговоров в Гомельской области Белоруссии. Делегация РФ уже выехала из Минска к месту встречи. Конкретная точка встречи российской и украинской делегаций на переговорах раскрываться не будет, сообщил источник ТАСС.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса за помощью. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.