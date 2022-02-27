Британия выделит дополнительные $53 млн для оказания гуманитарной помощи Украине

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство Великобритании направит дополнительные £40 млн ($53,6 млн) для оказания гуманитарной помощи Украине. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении канцелярии премьер-министра Бориса Джонсона.

"В последние дни мир стал свидетелем внушающего благоговейный ужас проявления смелости и героизма со стороны украинского народа <...>, - сказал Джонсон. - Великобритания не отвернется от Украины в час нужды. Мы предоставляем всю необходимую экономическую и военную поддержку, чтобы помочь тем украинцам, которые рискуют всем, чтобы защитить свою страну".

Отмечается, что общий объем британской помощи Украине за текущий год составляет 140 млн фунтов ($186,4 млн). Кроме того, Лондон готов гарантировать Украине кредиты на сумму до $500 млн по линиям международных банков развития для "снижения экономических эффектов от российской агрессии".

В канцелярии Джонсона указали, что в воскресенье вечером премьер провел встречу с живущими в Лондоне выходцами из Украины на территории собора Святого Семейства в изгнании епархии Украинской грекокатолической церкви. Глава британского правительства подтвердил, что украинцы, проживающие в Соединенном Королевстве, получат возможность перевезти своих близких родственников в страну.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.