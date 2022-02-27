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Джонсон счел заявление Путина о силах сдерживания "отвлекающим маневром" от Украины

Премьер-министр отметил, что воспринял бы позитивно переговорный процесс между Россией и Украиной, но сомневается в его успехе

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утверждает, что заявления президента РФ Владимира Путина о переводе сил сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства имеют целью "отвлечь внимание" от событий на Украине.

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"Думаю, что это отвлекающий маневр от реальности происходящего на Украине", - сказал британский премьер, слова которого приводит агентство PA. Джонсон отметил, что воспринял бы позитивно переговорный процесс между Россией и Украиной, но сомневается в его успехе.

Ранее Путин на встрече в Кремле с руководителем Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым заявил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес" РФ, и в этой связи приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Встреча состоялась на фоне специальной военной операции РФ на Украине. Москва начала ее в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВеликобританияРоссияДжонсон, Борис
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