Джонсон счел заявление Путина о силах сдерживания "отвлекающим маневром" от Украины

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утверждает, что заявления президента РФ Владимира Путина о переводе сил сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства имеют целью "отвлечь внимание" от событий на Украине.

"Думаю, что это отвлекающий маневр от реальности происходящего на Украине", - сказал британский премьер, слова которого приводит агентство PA. Джонсон отметил, что воспринял бы позитивно переговорный процесс между Россией и Украиной, но сомневается в его успехе.

Ранее Путин на встрече в Кремле с руководителем Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым заявил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес" РФ, и в этой связи приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Встреча состоялась на фоне специальной военной операции РФ на Украине. Москва начала ее в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.