США призвали Россию отказаться от риторики по ядерному оружию

ООН, 27 февраля. /ТАСС/. Власти США призывают РФ отказаться от "опасной риторики" касательно ядерного оружия. Об этом заявила в воскресенье на посвященном ситуации вокруг Украине заседании СБ ООН постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Буквально сегодня утром президент [России Владимир] Путин привел российские ядерные силы в состояние повышенной готовности, несмотря на то, что он вторгается в страну, у которой нет ядерного оружия. <...> Это еще один шаг в сторону эскалации, в котором нет необходимости, который угрожает всем нам. Мы призываем Россию смягчить тон своей опасной риторики касательно ядерного оружия", - сказала она.

В воскресенье президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с руководителем Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерием Герасимовым заявил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес" РФ, и в этой связи приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Встреча состоялась на фоне специальной военной операции РФ на Украине. Москва начала ее в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.