Председатель ОБСЕ призвал к прекращению огня в Киеве для эвакуации гражданских лиц

ВАРШАВА, 27 февраля. /ТАСС/. Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау призвал к немедленному прекращению огня в Киеве для эвакуации гражданских лиц и доставки гуманитарной помощи. Об этом он заявил в воскресенье в Twitter.

"Женщины и дети, оказавшиеся в Киеве в результате боевых действий, нуждаются в нашей помощи. Как действующий председатель я призываю к немедленному прекращению огня, чтобы позволить эвакуировать страдающих гражданских лиц и доставить гуманитарную помощь в город", - написал Рау.