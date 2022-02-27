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Военная операция на Украине
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Председатель ОБСЕ призвал к прекращению огня в Киеве для эвакуации гражданских лиц

Женщины и дети, оказавшиеся в Киеве в результате боевых действий, нуждаются в помощи, отметил Збигнев Рау

ВАРШАВА, 27 февраля. /ТАСС/. Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау призвал к немедленному прекращению огня в Киеве для эвакуации гражданских лиц и доставки гуманитарной помощи. Об этом он заявил в воскресенье в Twitter.

"Женщины и дети, оказавшиеся в Киеве в результате боевых действий, нуждаются в нашей помощи. Как действующий председатель я призываю к немедленному прекращению огня, чтобы позволить эвакуировать страдающих гражданских лиц и доставить гуманитарную помощь в город", - написал Рау.

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УкраинаВоенная операция на Украине
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