Канада поставит Украине нелетального вооружения на $19,6 млн

ОТТАВА, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Канады приняли решение поставить Украине нелетального вооружения на сумму 25 млн канадских долларов ($19,6 млн). Об этом в воскресенье заявила в ходе телефонной конференции глава канадского МИД Мелани Жоли.

"Сегодня мы объявляем, что Канада отправит дополнительно Украине защитную экипировку на сумму 25 млн канадских долларов", - сказала она. Жоли уточнила, что на Украину будут доставлены противогазы, каски, бронежилеты и приборы ночного видения.

Как уточнила глава Минобороны Канады Анита Ананд, первый самолет с оборудованием вылетит из Канады в Европу в понедельник.

В середине февраля канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что Оттава приняла решение предоставить Украине летальное вооружение на сумму 7,8 млн канадских долларов (на тот момент $6,1 млн). В Минобороны североамериканской страны уточнили, что речь идет о поставках пулеметов, пистолетов, снайперских винтовок и патронов.

Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.