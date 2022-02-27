МИД Франции рекомендовал согражданам срочно покинуть Белоруссию

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Франции призвало сограждан, которые находятся в Белоруссии, покинуть эту страну. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье внешнеполитическим ведомством.

"Французам, которые находятся в Белоруссии, рекомендуется безотлагательно покинуть страну наземным транспортом через пункты пропуска на границе с Литвой, Польшей и Латвией", - говорится в сообщении.

Как уточнили в МИД Франции, подобное обращение продиктовано ситуацией на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.