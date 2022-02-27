Китай призвал все стороны проявлять сдержанность на Украине

ООН, 27 февраля. /ТАСС/. Китай призывает все стороны проявлять сдержанность в ситуации вокруг Украины. Об этом заявил в воскресенье постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

По словам китайского постпреда, позиция Пекина по ситуации вокруг Украины "остается неизменной". "Мы уверены, что все стороны должны проявить сдержанность, чтобы не допустить ухудшения ситуации на Украине", - заявил он.

Китай выступает за скорейшее начало прямого диалога между Россией и Украиной для мирного урегулирования кризиса, заявил Цзюнь.

"Китай поддерживает и приветствует все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса, и приветствует скорейшее начало прямого диалога и переговоров между Россией и Украиной", - сказал он.

"Китай при этом поддерживает равноправный диалог между Россией и Евросоюзом по вопросам европейской безопасности и поддержания принципа неделимости безопасности, чтобы в итоге сформировать сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм безопасности в Европе, - продолжил китайский дипломат. - Китай считает, что Совет Безопасности должен сделать своим приоритетом региональные мир и стабильность и всеобщую безопасность для всех государств, а также играть конструктивную роль в решении украинского вопроса. Действия ООН должны разрядить ситуацию и помочь достижению дипломатического решения".