Президент Швейцарии опроверг сообщения СМИ о проведении в Женеве конференции по Украине

ЖЕНЕВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Швейцарии Иньяцио Кассис назвал "спекуляциями СМИ" сообщения швейцарской прессы о подготовке к проведению в Женеве мирной конференции по Украине. В интервью швейцарской телекомпании RTS в воскресенье вечером он заявил, что "речь никогда не шла" о такой конференции.

"Это спекуляции СМИ. Речь никогда не шла о конференции в Женеве", - сказал он.

Кассис отметил, что Швейцария "находится в контакте с двумя сторонами" - Россией и Украиной. Он приветствовал ожидаемое начало в Гомельской области "дипломатического диалога" между двумя странами. "Впереди еще долгий путь, но только политическое решение поможет выйти из этого кризиса", - сказал президент.

Как сообщил ранее в воскресенье информационный портал "20 минут", президент Швейцарии Иньяцио Кассис, являющийся главой МИД своей страны, "находится в контакте с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и украинским президентом Владимиром Зеленским", и цель состоит в "достижении прекращения огня" на Украине. При этом с просьбой о проведении "мирной конференции" по Украине, по данным швейцарской газеты Tages-Anzeiger, к Кассису обратился Зеленский в субботу во время телефонного разговора.

В Женеве 28 февраля открывается 49-я сессия Совета ООН по правам человека (СПЧ). Объявлено, что в ней примет участие Сергей Лавров. Его выступление на сессии намечено на 1 марта, а 28 февраля на форуме выступит Иньяцио Кассис. По мнению швейцарских СМИ, проведение сессии СПЧ "могло бы предоставить возможность" для обсуждения вопросов, касающихся будущей мирной конференции по Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.