Небензя заявил, что западные страны не попытались в СБ урегулировать ситуацию на Украине

ООН, 28 февраля. /ТАСС/. Западные страны в реальности даже не попытались в СБ ООН урегулировать ситуацию на Украине. Об этом заявил в воскресенье постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
"Мы не увидели даже намека на попытку найти конструктивное решение в Совете", - сказал он.
О попытках обойти позицию России
Попытки обойти позицию России в ООН противоречат самой основе Устава всемирной организации, заявил Небензя.
"Попытка обойти позицию России, проигнорировать ее противоречит самой основе Устава ООН. Надо не продавливать подобные схемы, а искать точки соприкосновения, как бы этого ни пытались избежать наши западные партнеры", - сказал он.
О кризисе на Украине
Кризис на Украине начался, когда Запад проигнорировал преступления неонацистов, а не с операции РФ, заявил Небензя.
"Сейчас нужно сосредоточиться на исправлении ситуации, приведшей к кризису, который мы переживаем. Он начался не с запуска российской специальной военной операции на Украине, а гораздо раньше - тогда, когда вы восемь лет делали вид, что не замечаете преступлений украинских националистов на Донбассе", - заявил российский дипломат.
Он подчеркнул, что у представителей западных стран на заседании Совета Безопасности в воскресенье "не нашлось ни одного слова сострадания к жителям Донбасса". "Ведь именно разрушенные Вооруженными силами Украины и националистами дома на Донбассе западные СМИ сейчас чаще всего беззастенчиво выдают за последствия нашей военной операции на Украине", - подчеркнул Небензя.
"Поддержка жителей Донбасса была нужна еще давно, единственной страной, которая ее предоставляла по сути была Россия", - сказал он.