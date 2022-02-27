Небензя заявил, что западные страны не попытались в СБ урегулировать ситуацию на Украине

ООН, 28 февраля. /ТАСС/. Западные страны в реальности даже не попытались в СБ ООН урегулировать ситуацию на Украине. Об этом заявил в воскресенье постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

"Мы не увидели даже намека на попытку найти конструктивное решение в Совете", - сказал он.

О попытках обойти позицию России

Попытки обойти позицию России в ООН противоречат самой основе Устава всемирной организации, заявил Небензя.

"Попытка обойти позицию России, проигнорировать ее противоречит самой основе Устава ООН. Надо не продавливать подобные схемы, а искать точки соприкосновения, как бы этого ни пытались избежать наши западные партнеры", - сказал он.

О кризисе на Украине

Кризис на Украине начался, когда Запад проигнорировал преступления неонацистов, а не с операции РФ, заявил Небензя.