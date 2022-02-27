Глава Евросовета выразил поддержку народу Украины

ТАСС, 27 февраля. Глава Европейского совета Шарль Мишель выразил поддержку украинскому народу и объявил организации поставок оборонительной военной техники. Об этом говорится в воскресенье в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

"Мы поддерживаем вас не просто словами, а конкретными и немедленными действиями, - говорится в сообщении. - Мы организуем экстренную доставку оборонительной военной техники. Оружие, боеприпасы, ракеты и топливо уже на пути к вашим войскам. Мы также предоставляем значительные денежные средства и гуманитарную помощь". Мишель отметил, что ЕС "мобилизовали международную антивоенную коалицию, чтобы поддержать" украинский народ.

Кроме того, ЕС и его партнеры "приняли решение ввести беспрецедентные санкции против российского руководства", в том числе против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По словам Мишеля, будущие санкции также "нацелены на всех олигархов, которые их поддерживают".

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.