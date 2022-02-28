Мэр Киева сообщил о новых сроках действия комендантского часа

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о новых сроках действия комендантского часа, который начался в городе в субботу в 17:00 (18:00 мск) и продлится до 08:00 (09:00) понедельника.

"Завтра с 8 часов утра закончится усиленный комендантский час, - сообщил Кличко в воскресенье вечером в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале. Однако режим комендантского часа не отменяется совсем, с понедельника он продлится, как было определено ранее - с 22:00 (23:00 мск) до 07:00 (08:00 мск) вторника, сообщил мэр Киева.

"В это время движение собственным транспортом, кроме имеющего спецпропуска, запрещено. И те люди, которые будут находиться в это время на улице, будут считаться членами диверсионных групп", - предупредил Виталий Кличко. "Поэтому не подвергайтесь опасности. Прошу всех соблюдать правила", - добавил мэр Киева.

Комендантский час был введен в Киеве в четверг вечером, он действовал с 23:00 мск до 08:00 мск. Согласно распоряжению властей, в эти часы не допускается появление граждан на улицах и в общественных местах без специальных пропусков и удостоверений личности. Ранее Кличко призвал жителей столицы оставаться дома или в укрытиях, за исключением работников предприятий критической инфраструктуры. В субботу было объявлено, что эта ограничительная мера усилена и будет действовать все воскресенье и до утра понедельника.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.