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МИД Дании призвал своих граждан покинуть территорию России

По данным внешнеполитического ведомства, существует риск того, что Россия введет запрет на полеты в Европу

СТОКГОЛЬМ, 28 февраля. /ТАСС/. МИД Дании изменил в воскресенье рекомендации в отношении Москвы и советует воздержаться от любых поездок в Россию. Кроме того, находящимся там датским туристам рекомендуется вернуться обратно, пока сохраняется возможность вылета из РФ коммерческими рейсами.

По данным внешнеполитического ведомства, существует риск того, что Россия введет запрет на полеты в Европу. "Путешествовать между [странами] Европы и Россией в ближайшее время может быть очень сложно", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

С понедельника воздушное пространство Дании будет закрыто для всех российских самолетов.

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ДанияРоссия
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