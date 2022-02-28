МИД Дании призвал своих граждан покинуть территорию России

СТОКГОЛЬМ, 28 февраля. /ТАСС/. МИД Дании изменил в воскресенье рекомендации в отношении Москвы и советует воздержаться от любых поездок в Россию. Кроме того, находящимся там датским туристам рекомендуется вернуться обратно, пока сохраняется возможность вылета из РФ коммерческими рейсами.

По данным внешнеполитического ведомства, существует риск того, что Россия введет запрет на полеты в Европу. "Путешествовать между [странами] Европы и Россией в ближайшее время может быть очень сложно", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

С понедельника воздушное пространство Дании будет закрыто для всех российских самолетов.