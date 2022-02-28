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КНДР заявила, что провела связанные с разработкой разведывательного спутника испытания

Проведенные испытания помогли подтвердить характеристики и работу системы фотосъемки высокой точности, отметили в Пхеньяне

ТОКИО, 28 февраля. /ТАСС/. КНДР заявила, что в воскресенье провела испытания, связанные с разработкой разведывательного спутника. Об этом сообщило в понедельник агентство Yonhap.

"Проведенные испытания помогли подтвердить характеристики и работу системы фотосъемки высокой точности, а также системы передачи данных и системы ориентации устройства", - цитирует агентство заявление властей КНДР, распространенное агентством ЦТАК.

Минобороны Японии в воскресенье заявило, что КНДР провела запуск баллистической ракеты из района Пхеньяна. Она пролетела около 300 км и достигла максимальной высоты 600 км. Ракета упала в Японское море.

Это уже восьмые ракетные испытания в КНДР с начала года.

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