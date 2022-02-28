Болсонару: Бразилия будет выступать в ООН по ситуации на Украине с учетом своих интересов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 февраля. /ТАСС/. Бразилия будет придерживаться независимой позиции и руководствоваться национальными интересами при голосовании в ООН по вопросу текущей ситуации на Украине. Об этом заявил в воскресенье президент южноамериканской республики Жаир Болсонару.

"Хочу пояснить, что Бразилия голосует независимо и без привязки к какой-либо державе", - сказал он в ходе специальной пресс-конференции по ситуации на Украине. Политик также напомнил, что при обсуждении возможных экономических санкции государства в первую очередь действуют из собственных интересов или, хотя бы не в ущерб им. "Германия, к примеру, не готова обсуждать экономические санкции газового сектора, это очевидно, как и в случае с другими европейскими странами. У США свои сферы интересов [в России], санкции в отношении которых они даже не станут обсуждать", - сказал Болсонару, указав, что для Бразилиа такой чувствительной сферой интересов является поставка удобрений.

Глава государства, в частности, напомнил, что Бразилия обеспечивает продовольствием практически 20% мирового населения. "Нам необходимо сохранять осторожность. Нельзя пытаться разрешить тяжелую ситуацию - никто не поддерживает войну, где бы она не происходила - путем создание еще большей проблемы для всего человечества и нашей страны", - подытожил он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.