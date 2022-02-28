В ОБСЕ обеспокоены за безопасность журналистов на Украине

ВЕНА, 28 февраля. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру выразила обеспокоенность по поводу безопасности журналистов в связи со специальной военной операцией России на Украине. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Насилие по отношению к журналистам недопустимо ни при каких обстоятельствах, в том числе в конфликтных ситуациях", - отметила Рибейру. В качестве примера она привела ранение 26 февраля журналиста Штефана Вайхерта и фотографа Эмиля Фильтенборга Миккельсена из датской газеты "Экстра бладет" возле города Ахтырка Сумской области Украины. "Желаю скорейшего выздоровления обоим журналистам", - сказала Рибейру. Она подчеркнула важность привлечения к ответственности за все преступления, совершенные против журналистов.

Представитель ОБСЕ не упомянула ни одного случая обстрела российских журналистов в зоне боевых действий.

Ранее информированный источник в силовых ведомствах Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что группа журналистов из ДНР, России, Италии и Франции попала в воскресенье под обстрел со стороны украинских войск на территории Донбасса, освобождаемой силами ДНР. Как уточнило Донецкое агентство новостей со ссылкой на свои источники, в группе были съемочные группы каналов "Звезда", НТВ, "Оплот", а также "Первого республиканского телеканала" ДНР, корреспонденты РИА Новости, итальянский журналист Виторио Ранжелони и французские документалисты.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. В свою очередь в Минобороны РФ заверили, что российские подразделения не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничто не угрожает.