Власти штата Нью-Йорк разрывают связи с организациями России из-за Украины

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул поручила в воскресенье различным ведомствам и организациям штата прекратить сотрудничество с российскими организациями. Об этом говорится в сообщении Хокул в Twitter.

"Сегодня я подписала исполнительный указ, постановляющий организациям штата прекратить деловое сотрудничество с российскими организациями. Мы выступаем в поддержку Украины", - отметила она.

Губернатор также заявила, что штат готов принять беженцев с Украины.

Ранее стало известно, что Управление по контролю за алкогольными напитками штата Вирджиния (Virginia Alcoholic Beverage Control Authority, Virginia ABC) распорядилось из-за ситуации вокруг Украины убрать с полок винных магазинов водку российского производства. К настоящему моменту речь идет о семи наименованиях: Beluga, Hammer & Sickle, Imperia, Mamont, Organika, Russian Standard и ZYR.

Губернатор Огайо Майк Девайн также сообщил в Twitter, что поручил убрать из оборота в магазинах водку "Русский стандарт" и "Зеленая марка". По данным властей, в алкомаркетах штата находится около 6,4 тыс. бутылок "Русского стандарта". Аналогичные рестрикции приняты в штатах Юта и Нью-Гэмпшир.