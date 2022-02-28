Глава ЕК считает важным, чтобы Украина согласилась на переговоры с Россией

БРЮССЕЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает важным, чтобы Украина дала согласие на переговоры с Россией. Такое мнение она выразила в воскресенье вечером в интервью телеканалу Euronews .

"Важно, чтобы украинская сторона согласилась на мирные переговоры и чтобы условия были приемлемыми для нее", - отметила фон дер Ляйен, подчеркнув, что, "в целом, всегда лучше вести мирные переговоры, чем воевать".

Она признала, что Европе придется заплатить определенную цену за введенные против России меры. "Да, мы знаем, что за каждую войну приходится платить, но наша солидарность с Украиной огромна", - сказала глава ЕК. "Если вы посмотрите на беженцев, которых принимают в Евросоюзе, на финансовую поддержку, на поставки военной техники, все это указывает на глубокую солидарность с Украиной", - продолжила фон дер Ляйен, уточнив, что на Украине разделяют ценности и принципы ЕС. "Поэтому Украина заслуживает нашей полной солидарности, и она ее увидит", - заключила она.

В воскресенье источник ТАСС сообщил, что переговоры российской и украинской делегаций начнутся в понедельник в утренние часы. Ранее глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в воскресенье с украинской стороной была достигнута договоренность о проведении переговоров в Гомельской области Белоруссии. Делегация РФ уже выехала из Минска к месту встречи, которое раскрываться не будет, сообщил источник ТАСС.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.