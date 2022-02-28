Япония рассматривает возможность введения санкций против Белоруссии

ТОКИО, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Японии осуждают действия Белоруссии, направленные на поддержку военной активности РФ, в связи с чем рассматривают возможность введения санкций. Об этом в понедельник в ходе дебатов в парламенте страны заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.

"Мы сурово осуждаем поддержку Белоруссией военной активности России, - подчеркнул Хаяси. - Япония рассматривает [санкционные] меры против белорусских граждан, включая представителей правительства".

27 февраля премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о том, что страна введет санкции против руководства России, в том числе против президента Владимира Путина, а также примет меры по замораживанию счетов. По словам главы правительства, Токио также присоединится к странам Запада в вопросе отключения российских банков от международной межбанковской системы SWIFT.

Запрещаются также операции с российскими государственными ценными бумагами в Японии. Кроме того, Япония объявила о заморозке активов банка "Россия", ВЭБ и Промсвязьбанка, а также об ограничении на экспорт товаров для организаций, связанных с военным сектором. При этом энергетический сектор был исключен из сферы санкций против РФ по согласованию с США и другими государствами.