Первый рейс для вывоза прибывших в Польшу с Украины казахстанцев ожидается 28 февраля

НУР-СУЛТАН, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Казахстана в понедельник организуют первый авиарейс для вывоза граждан республики, прибывших ранее в Польшу с территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана

"В связи с обстановкой в Украине министерством индустрии и инфраструктурного развития совместно с Министерством иностранных дел Республики Казахстан, посольствами Республики Казахстан на Украине и в Польше, а также авиакомпанией "Эйр Астана" проработан вопрос организации репатриационных рейсов для граждан Казахстана с Украины", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, первый самолет А321 вместимостью 179 человек для вывоза казахстанцев вылетел из города Атырау в польский Катовице в 09:53 по времени Нур-Султана (06:53 мск). "Планируемое время вылета из Катовице в Атырау 10:30 (12:30 мск) 28 февраля по времени Катовице", - рассказали в комитете.

В воскресенье пресс-служба МИД Казахстана сообщила, что первые 80 граждан республики выехали с Украины в Польшу, где находятся в ожидании вылета на родину. По данным ведомства, еще 260 казахстанцев в сопровождении дипломатов находятся на украинско-польской границе. В ведомстве добавили, что посольство Казахстана в Киеве продолжает работу в усиленном режиме и, по информации на 27 февраля, зарегистрировало 631 заявку от лиц, желающих вернуться в Казахстан при содействии дипломатов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.