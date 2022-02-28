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Военная операция на Украине
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В Белоруссии сообщили, что площадка для переговоров России и Украины подготовлена

Пресс-секретарь МИД страны Анатолий Глаз сообщил, что ожидается прибытие делегаций
© Александр Кряжев/POOL/ТАСС

МИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. МИД Белоруссии заявил, что площадка для переговоров России и Украины подготовлена.

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"Площадка для переговоров России и Украины в Беларуси подготовлена, ожидается прибытие делегаций", - написал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз в Twitter в понедельник. Он добавил, что белорусская сторона готова организовать процесс в любую минуту.

"Переговоры начнутся, как только все делегации прибудут к месту встречи", - отметил дипломат.

Ранее глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в воскресенье с украинской стороной была достигнута договоренность о проведении переговоров в Гомельской области Белоруссии. Делегация РФ уже выехала из Минска к месту встречи.

В воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ранее пытался связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы убедить его сесть за стол переговоров. По его словам, в Гомеле, где изначально планировали встречу, успели подготовить площадку для переговоров, встретили российскую делегацию, ждали ответа от Украины.

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