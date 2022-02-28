Пушилин: украинские силовики воюют с гражданским населением, стараясь увеличить ущерб

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных силы Украины (ВСУ) при отступлении с подконтрольных им территорий стараются нанести максимальный ущерб гражданскому населению. Об этом заявил в понедельник глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Ситуация напряженная. <...> ВСУ воюют по-прежнему с гражданским населением. Особенно это чувствуется, когда они отступают, они за собой стараются оставить как можно больше ущерба. Причем они не считаются, какое количество гражданских вынуждено выживать практически в этих условиях", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Пушилин добавил, что продолжаются и обстрелы территории ДНР. "Только за последние сутки у нас трое погибших среди гражданского населения, и шесть человек еще ранены", - сообщил глава республики.

В понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что за прошедшие сутки украинские силовики 40 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 538 боеприпасов. При этом применялась тяжелая артиллерия, гранатометы различных типов и минометы.

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, а также жертвам среди мирного населения.