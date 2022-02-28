Фонд "Народу Казахстана" выплатит семьям погибших при беспорядках по $15 тыс.

НУР-СУЛТАН, 28 февраля. /ТАСС/. Общественный социальный фонд "Народу Казахстана" выплатит по 7 млн тенге (порядка $15 тыс.) семьям погибших в ходе массовых беспорядков в январе. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе фонда.

"Каждой семье погибшего военнослужащего, сотрудника органов внутренних дел, сотрудника органов национальной безопасности, гражданского лица, оказавшегося случайной жертвой событий, будет оказана материальная помощь в размере 7 млн тенге. По 3 млн тенге (более $6,4 тыс.) будет направлено тяжелораненым военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и национальной безопасности, а также каждой семье раненых детей", - говорится в сообщении.

В фонд поступила информация из Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Комитета национальной безопасности (КНБ), Республиканской гвардии Казахстана о 21 убитом и о 43 тяжело раненых. "От уполномоченного по правам ребенка Казахстана Аружан Саин поступила информация о трех убитых и четырех раненых детях, а также об одной убитой матери многодетной семьи. От уполномоченного по правам человека в Казахстане Эльвиры Азимовой направлена информация о 29 гражданах, оказавшихся случайными жертвами, погибшими в ходе беспорядков. Трое из этого списка повторяются в списке уполномоченного по правам ребенка, двое - в списке КНБ", - пояснили в пресс-службе.

Фонд планирует оказать поддержку семьям погибших, оказавшихся случайными жертвами январских событий, по мере получения окончательных списков из официальных источников, в том числе правоохранительных органов.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.