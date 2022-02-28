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Военная операция на Украине

Пасечник сообщил, что власти ЛНР поставляют в Станицу Луганскую хлеб

Глава ЛНР сообщил, что 28 февраля планируется снабдить населенный пункт горюче-смазочными материалами

ЛУГАНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) осуществляют поставки в Станицу Луганскую хлеба, сегодня планируется снабдить населенный пункт горюче-смазочными материалами. Об этом сообщил в понедельник глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире телеканала "Россия-24"

"Вчера мы организовали на территорию Станицы Луганская хлеба, муки. Сегодня мы поставим бензин и дизельное топливо, то есть ГСМ (горюче-смазочные материалы - прим. ТАСС)", - сказал он и подчеркнул, что на данный момент из-за отсутствия ГСМ не могут в полной мере работать подразделения экстренных служб.

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Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.
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