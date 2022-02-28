Источник: делегация из ОАЭ перенесла визит в Россию по медицинским соображениям

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Делегация из ОАЭ перенесла визит в РФ по медицинским соображениям из-за контактов с заразившимся ковидом. Об этом сообщил ТАСС в понедельник дипломатический источник.

"Эмиратская делегация в связи с контактированием с зараженным ковидом перенесла визит на более поздние сроки по медицинским соображениям", - отметил собеседник агентства.

В понедельник была запланирована встреча руководителей дипломатических ведомств двух стран.

В пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 февраля проведет переговоры с главой МИД ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, который, как ожидалось, посетит Москву с рабочим визитом.