{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Источник: делегация из ОАЭ перенесла визит в Россию по медицинским соображениям

Встреча руководителей дипломатических ведомств двух стран была запланирована на 28 февраля

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Делегация из ОАЭ перенесла визит в РФ по медицинским соображениям из-за контактов с заразившимся ковидом. Об этом сообщил ТАСС в понедельник дипломатический источник.

"Эмиратская делегация в связи с контактированием с зараженным ковидом перенесла визит на более поздние сроки по медицинским соображениям", - отметил собеседник агентства.

В понедельник была запланирована встреча руководителей дипломатических ведомств двух стран.

В пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 февраля проведет переговоры с главой МИД ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, который, как ожидалось, посетит Москву с рабочим визитом.

Теги
ОАЭРоссия
Онлайн
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.
Читать полностью