Британский министр рекомендовал лучше записаться в армию, чем ехать воевать на Украине

ЛОНДОН, 28 февраля. /ТАСС/. Глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес считает, что у британцев есть лучшие способы помочь Украине, нежели чем отправляться туда воевать. Об этом он заявил в понедельник в эфире телеканала Sky News.

"Есть люди, которые захотят поехать [на Украину]. Я сказал бы, что только если вы не подготовлены должным образом, если вы не являетесь опытным военнослужащим, я думаю, что есть лучше способы способствовать безопасности Украины", - заявил Уоллес. "Если вы хотите помочь и вы гражданин Соединенного Королевства - приходите и записывайтесь в наши вооруженные силы", - добавил он.

Днем ранее глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что власти Великобритании поддерживают призыв президента Украины Владимира Зеленского к иностранцам приезжать на Украину и вступать там в подразделения территориальной обороны.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.