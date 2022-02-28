Мишель заявил, что вопрос о приеме Украины в ЕС станет предметом дискуссии

ПАРИЖ, 28 февраля. /ТАСС/. Вопрос о возможном приеме Украины в ЕС станет предметом дискуссии в организации. Об этом заявил в понедельник глава Евросовета Шарль Мишель в эфире телеканала BFM.

"Это дебаты, которые в любом случае состоятся", - сказал Мишель, отвечая на вопрос, готов ли Евросоюз открыть свои двери для Украины. "Но у нас уже есть очень мощное соглашение с Украиной, выполнение которого необходимо активизировать", - заявил он. "Это позволит укрепить экономические и политические связи с Украиной", - отметил Мишель.

"Мы хотим очень тесных связей с режимом [президента Украины Владимира] Зеленского. Он уже участвовал в переговорах в рамках саммита ЕС на минувшей неделе. Мы продолжим его приглашать", - сказал глава Евросовета.

Он подтвердил, что ЕС уже занят разработкой стратегии приема украинских беженцев в европейских странах. "Мы должны поддержать страны, находящиеся на первой линии приема мигрантов. Мы сейчас проводим на этот счет контакты с Польшей и Румынией с тем, чтобы оказать им в этом поддержку", - заявил Мишель.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.