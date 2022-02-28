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Военная операция на Украине
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Боррель созвал экстренную встречу глав Минобороны стран ЕС из-за ситуации на Украине

По словам главы дипломатии Евросоюза, министры обсудят потребности Украины

БРЮССЕЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель созвал экстренную встречу министров обороны 27 стран альянса в понедельник в связи с проведением Россией военной операции на Украине.

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"Я созываю сегодня встречу министров обороны ЕС, чтобы обсудить ситуацию на Украине в связи с неспровоцированным нападением России", - написал он в Twitter.

По словам Борреля, министры обсудят потребности Украины. "Мы обсудим дальнейшие неотложные потребности и скоординируем нашу помощь с помощью координационного центра, управляемого Военным штабом ЕС", - пояснил он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.
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