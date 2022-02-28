Совет ООН по правам человека высказался за срочное обсуждение ситуации на Украине

ЖЕНЕВА, 28 февраля. /ТАСС/. Совет ООН по правам человека (СПЧ) высказался за проведение на 49-й сессии в Женеве срочной дискуссии по ситуации на Украине. Это решение было принято в понедельник 29 голосами "за" (в основном это западные страны) при 5 "против" и 13 "воздержавшихся".

Против проголосовали Россия, Китай, Венесуэла, Куба и Эритрея. Среди воздержавшихся при голосовании - делегации Армении, Казахстана, Узбекистана, Индии и Пакистана.

Инициатива проведения в СПЧ срочной дискуссии по ситуации на Украине, которая не значилась первоначально в повестке дня 49-й сессии, исходила от Киева. Ожидается, что обсуждение этого вопроса состоится на этой неделе.

Внесенный Украиной на сессии проект резолюции предусматривает "срочное создание независимой международной комиссии по расследованию, состоящей из трех экспертов в области прав человека". Ее первоначальный мандат рассчитан на один год. Эта комиссия, как считают в Киеве, должна расследовать "все сообщения о нарушениях прав человека и гуманитарного права" - "в Крыму, отдельных районах регионов Донецка и Луганска с 2014 года, а в других районах Украины - с 22 февраля 2022 года". Предполагается, что собранная в ходе такого "расследования" информация будет использована в будущем в судах разного уровня, включая международные.

Выступая на сессии, постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов выразил разочарование "попытками ряда делегаций в очередной раз взвинтить градус конфронтации в Совете". По его словам, выдвинутое Киевом предложение о проведении срочных дебатов - это очередная попытка "отвести внимание международного сообщества от творящегося уже без малого восемь лет целенаправленного уничтожения ни в чем не повинного мирного населения Донецка и Луганска".

Призывы России к Киеву прекратить насилие "услышаны не были", констатировал дипломат. "В этих условиях принято решение о проведении специальной операции, призванной остановить трагедию на Украине. Нам не оставили другого выбора. Эта операция имеет точечный характер и огонь по гражданским объектам не ведется", - подчеркнул Гатилов.