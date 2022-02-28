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Военная операция на Украине

Народная милиция ДНР в ближайшее время покажет поставляемое Киеву оружие

Замначальника управления Народной милиции Эдуард Басурин отметил, что большинство оружия, которое находят сотрудники Народной милиции - брошенное украинскими военными

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) в ближайшее время проведет пресс-конференцию, на которой покажет оружие, поставляемое Украине. Об этом заявил в понедельник заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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"Пресс-конференцию в ближайшее время проведем и покажем именно те образцы оружия, которые поставлялись и поставляются до сих пор на Украину", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Басурин отметил, что большинство оружия, которое находят сотрудники Народной милиции - брошенное украинскими военными. Он также уточнил, что продолжаются расследования в отношении совершенных нападений на мирных жителей Донбасса следственными комитетами РФ и ДНР.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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