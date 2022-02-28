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Военная операция на Украине

В Донецке при обстрелах украинских силовиков повредили вентилятор шахты

72 горняка эвакуировали из шахты, на месте начали ремонтные работы

ДОНЕЦК, 28 февраля. /ТАСС/. Горняки шахты имени академика А. А. Скочинского в Донецке эвакуированы после остановки вентилятора главного проветривания восточного ствола в результате обстрелов украинских силовиков. Об этом в понедельник сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики.

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"В результате обстрела произошла остановка вентилятора главного проветривания восточного вентиляционного ствола. Причина поломки устанавливается. В 04:00 28 февраля из шахты выведено 72 горняка", - приводит сообщение МЧС Донецкое агентство новостей.

Уточняется, что ремонтные работы на шахте начались утром.

Шахта Скочинского введена в эксплуатацию в 1975 году. Там добывают коксующийся уголь марок "Ж" и "К". Шахта считается одной из самых глубоких и опасных в мире.

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