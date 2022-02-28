AFP: Макрон примет Шольца и главу ЕК для обсуждения "европейского суверенитета" и Украины

ТАСС, 28 февраля. Президент Франции Эмманюэль Макрон примет 28 февраля канцлера ФРГ Олафа Шольца и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в Елисейском дворце для обсуждения экономического суверенитета Европы в связи с ситуацией на Украине. Об этом в понедельник со ссылкой на дворец сообщило Agence France-Presse (AFP).

По его сведениям, рабочий ужин пройдет совместно с представителями европейских промышленников. В рамках встречи стороны поднимут "вопросы европейского экономического суверенитета, в том числе с учетом событий на Украине".

Перед этим Макрон проведет заседание Совета обороны и национальной безопасности в связи с ситуацией на Украине, а затем обсудит этот же вопрос с премьер-министром Франции Жаном Кастексом. В 15:00 (17:00 мск) президент Франции примет свою грузинскую коллегу Саломе Зурабишвили. Они рассмотрят вопрос стабильности в регионе в сложившейся обстановке.

В 17:30 (19:30 мск) Макрон примет участие в видеоконференции с коллегами по ЕС и НАТО, в рамках которой будет обсуждаться укрепление сотрудничества между странами в связи с событиями на Украине. В администрации французского лидера не исключают, что Олаф Шольц и Урсула Фон дер Ляйен подключатся к видеоконференции прямо из Елисейского дворца.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничто не угрожает.

После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц. Рестрикции Евросоюза, США, Канады, Великобритании и Японии направлены против финансового сектора РФ и на ограничение экспорта высоких технологий. Страны также включили в черные списки политических деятелей, представителей банковской сферы и других граждан России.