Глава МИД Испании не ответил прямо, поддерживает ли вступление Украины в ЕС

МАДРИД, 28 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес не дал прямого ответа на вопрос о том, поддерживает ли он вступление Украины в Евросоюз.

В понедельник в интервью радиостанции Radio Nacional de España министра спросили о том, является ли он сторонником вступления Украины в ЕС. Как отметил Альбарес, присоединение к сообществу - это не тот процесс, "который может осуществляться политическим решением". "У ЕС есть разнообразные отношения со многими европейскими странами, для одних - это вступление в ЕС, для других - более тесное таможенное партнерство", - сказал глава МИД.

"Конечно, у нее [Украины] есть пространство для отношений с ЕС, которые, как и с остальными европейскими странами, являются последовательными, но, конечно, есть пространство для отношений с ЕС", - заключил Альбарес.

16 сентября 2014 года Верховная рада одобрила законопроект о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. С 1 ноября того же года Украина приступила к реализации основных положений соглашения, а с начала 2016 года в режиме временного применения также начали действовать положения в отношении зоны свободной торговли. Соглашение полностью вступило в силу 1 сентября 2017 года. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки к Конституции Украины, закрепляющие стратегический курс страны на вступление в ЕС и НАТО.